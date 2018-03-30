Почему свет убивает вампиров: ученые нашли объяснение

Почему вампиры не умирают под светом софитов и ламп, зато гибнут как мухи на ярком солнце? Удивительно, но ученые нашли этому вполне рациональное и даже подкрепленное физикой объяснение.

Все дело в том, что солнечный свет будет иметь гораздо более коротковолновое излучение, чем свечи или лампочки накаливания. Ученые предположили, что гипотетический вампир боится не света, как такового, а ультрафиолетового излучения.

Действительно, эта теория работает для всех средневековых вампиров. Кровопийцы готических романов не очень-то боялись свечей и костров, зато моментально сгорали при малейшем проблеске солнечного света.

Но сработает ли это для «современных вампиров»? Голливуд приучил нас к новому образу кровопийцы, который с легкостью находит свою жертву на танцполе, залитом как раз таки ультрафиолетовым светом.

Получается, что современные вампиры не должны бояться и солнца. Чисто теоретически, они вполне могут разгуливать рядом с вами всегда. Прекрасная мысль, правда?