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Бравый гусь распугал солдат
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Бравый гусь распугал солдат 

Рамблер 10 часов назад
Житель штата Оклахома (США) выложил забавный ролик, главный герой которого — отважный гусь, который по какой-то причине впал в раздражение, увидев солдат. В описании автор рассказал, что пара гусей давно живёт в его дворе, птицы даже получили имена — Стив и Бренда. Семья подкармливает птиц, покупает сено для гнезда, в ответ гуси защищают двор от прохожих. Также мужчина сообщил, что в ходе противостояния ни птица, ни солдаты не пострадали, однако подобные комические схватки происходят возле дома ежедневно.
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