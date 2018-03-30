Бравый гусь распугал солдат

Житель штата Оклахома (США) выложил забавный ролик, главный герой которого — отважный гусь, который по какой-то причине впал в раздражение, увидев солдат. В описании автор рассказал, что пара гусей давно живёт в его дворе, птицы даже получили имена — Стив и Бренда. Семья подкармливает птиц, покупает сено для гнезда, в ответ гуси защищают двор от прохожих. Также мужчина сообщил, что в ходе противостояния ни птица, ни солдаты не пострадали, однако подобные комические схватки происходят возле дома ежедневно.