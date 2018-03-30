Пытливый гепард залез в машину на сафари

Участник сафари в Танзании оказался в неловкой и довольно опасной ситуации — к нему в машину запрыгнул гепард. Большая кошка сумела заскочить в открытое окно, когда автомобиль остановился. Хищник залез на заднее сиденье и начала осваиваться в салоне. Осмотревшись, гепард приник к подголовнику переднего сиденья и облизал его, а затем перешёл к изучению потолка. Не найдя внутри ничего для себя интересного, гепард вылез наружу и устроил на капоте наблюдательный пункт. Всё время, пока кошка находилась в машине, водитель сидел без движения.