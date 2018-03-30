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Пытливый гепард залез в машину на сафари
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Пытливый гепард залез в машину на сафари 

Рамблер 9 часов назад
Участник сафари в Танзании оказался в неловкой и довольно опасной ситуации — к нему в машину запрыгнул гепард. Большая кошка сумела заскочить в открытое окно, когда автомобиль остановился. Хищник залез на заднее сиденье и начала осваиваться в салоне. Осмотревшись, гепард приник к подголовнику переднего сиденья и облизал его, а затем перешёл к изучению потолка. Не найдя внутри ничего для себя интересного, гепард вылез наружу и устроил на капоте наблюдательный пункт. Всё время, пока кошка находилась в машине, водитель сидел без движения.
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