Тест: правда или нет?

Первое прямое упоминание праздника 1 апреля датируется 1686 годом, когда английский писатель и антиквар Джон Обри упомянул "Праздник Дураков", и уже через десять лет началась история массовых розыгрышей: лондонцы дурачили в этот день людей, зазывая их на "мойку львов" в Тауэре. В Москве в 1703 году глашатаи ходили по улицам и приглашали всех на "неслыханное представление", но когда занавес распахнулся, все увидели на подмостках полотнище с надписью: "Первый апрель — никому не верь!".

То есть, еще тогда, в далеком прошлом, суть розыгрыша заключалась в обмане, но таком, чтобы люди поверили в него и позволили себя одурачить. Предлагаем вам пройти тест, в котором не всегда понятно, что из утверждений правда, а что обман. Кстати, этими любопытными фактами можно воспользоваться, чтобы разыграть своих близких.