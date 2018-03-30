Самое длинное мороженое в мире съели за полчаса

Жители Техаса приготовили на фестивале самое длинное в мире мороженое.

Участники местного фестиваля решили попасть в Книгу рекордов Гинесса с самым длинным холодным лакомством. В итоге на создание кулинарного рекорда ушло, помимо самого мороженого, 2000 банок взбитых сливок, 20000 вишен и 1135 литров сиропа. Длина десерта — 1386 метров.

Представитель Книги рекордов Гиннеса проверил непрерывность линии и зафиксировал достижение, после чего присутствующие смогли попробовать десерт. В итоге мороженое было съедено за полчаса.

Синтия Каронна, одна из организаторов фестиваля, объяснила, что важнее установленного рекорда для нее тот факт, что люди смогли объединиться ради общей цели.

Прошлогодний рекорд, мороженое длиной в 1 110 метров, также принадлежит американцам.