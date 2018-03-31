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Сердитый гусь напал на американских солдат
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Сердитый гусь напал на американских солдат 

Рамблер 51 минуту назад
Служащие города Форт Силл (Оклахома) подверглись атаке агрессивного гуся.
Солдаты привыкли к парочке диких гусей, которые поселились по соседству с их частью. И даже дали им клички Стив и Бренда. Птицы до поры не беспокоили людей, однако пару дней назад Стив был в раздраженном настроении и напал на солдат, которые возвращались в часть.
Солдаты проявили хладнокровие и заявили, что не обижаются на сердитую птицу, и не будут ему мстить.
Автор видеоролика объяснил, что гуси живут в их дворе, и в противостоянии не пострадали, как, впрочем, и военные. Гусей регулярно снабжают сеном для гнезда, а птицы защищают двор не хуже собак.
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