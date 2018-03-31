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В США питбуль обошел кота и возглавил город
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В США питбуль обошел кота и возглавил город 

Рамблер 39 минут назад
Фото: pixabay.com
Среди кандидатов были также курица и осел.
Трехлетний питбуль по кличке Бриннет Паултро станет мэром города Рэббит-Хэш, штат Кентукки.
Впрочем, это уже четвертый раз в истории города, когда градоначальником формально становится собака.
В 1998 году мэром стал беспородный пес Гуфи Борнмэн, который умер в 2001 году. Его преемником стал черный лабрадор Джуниор Кокран. Затем кресло мэра заняла бордер-колли Люси Лу, которая оставалась на посту в течение семи лет.
Население города составляет всего 315 человек.
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