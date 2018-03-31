В ЮАР белый лев решил познакомиться с туристами

Во время сафари по Национальному парку Крюгера группа туристов была атакована белым львом.

Хищник прыгнул в открытый салон микроавтобуса, заинтересовавшись туристами. Перед путешествием по саванне гид парка предупредил, что львы относятся к экскурсионным автомобилям как к игрушкам, часто запрыгивают в салон, чтобы пообщаться с посетителями. Туристы посмеялись над предупреждением, однако скоро убедились, что это была не шутка.

Впрочем, лев был воспитанником работниками парка, и не считал человека угрозой. Людей эвакуировали, а потом прогнали из автомобиля хищника. После этого инцидента сафари продолжилось. И хотя туристам пришлось понервничать, в награду им достались уникальные фотографии зверя.