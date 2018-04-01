Автор нелепой статуи Роналду попробовал еще раз

По словам автора работы, ему надоело, что люди высмеивают его умение и не верят в его талант скульптора. И несмотря на то, что предыдущая версия ему очень нравилась, Сантуш решил показать окружающим, на что способен.

Весной 2017 года Мануэл Сантуш показал статую Криштиану Роналду. Тогда работа скульптора стала объектом многочисленных шуток и насмешек из-за несхожести с футболистом.

После этого скультптор Хосе Антонио Наварра создал более похожую работу.