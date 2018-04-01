Ещё
Заклинатель змей решил справиться с шайкой кобр
Далее:
Читайте также:
Ещё

Заклинатель змей решил справиться с шайкой кобр 

Рамблер 31 минуту назад
Профессиональный заклинатель змей решился на смертельно опасный и не очень целесообразный трюк. Молодой человек выпустил из мешка на волю несколько купленных на местном рынке кобр.
Разъяренные змеи явно недовольны таким бесцеремонным обращением, но заклинатель успешно усмиряет опасных созданий.
Кобры чувствуют опасность, поэтому раздвигают свои грудные ребра, образуя подобие капюшона.
В любой момент змея может укусить. Тогда она впрыскивает в организм своей жертвы до 7 мл яда. Постепенно у человека возникают проблемы с дыханием. Яд кобры также вызывает остановку сердца, поэтому после укуса этой змеи нужно как можно скорее принять противоядие.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лайк на миллион: русские королевы Инстаграма24
Тест: правда или нет?31
Акула оторвала серферу ногу, а он их полюбил2
У каких народов измена — знак гостеприимства45
Тест: правильно ли вы понимаете фразеологизмы13
Видео
03:17
Заклинатель змей решил справиться с шайкой кобр
Безумный мир
00:32
Сердитый гусь напал на американских солдат
Безумный мир
04:31
Робот София отшила Уилла Смита
Безумный мир
02:37
77-летняя балерина поразила мир танцами
Люди
02:36
МКС окутал странный оранжевый туман
Безумный мир
01:04
«Субмарина-призрак» испугала дайверов
Безумный мир
00:26
Газонокосилкой косил лед саратовский дворник
Безумный мир
09:58
«Танцующий огонек» попал в объектив камеры
Безумный мир
03:53
Девственницы и яблоки: возраст китайца потрясает
Люди
01:08
Пытливый гепард залез в машину на сафари
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение