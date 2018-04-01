Заклинатель змей решил справиться с шайкой кобр

Профессиональный заклинатель змей решился на смертельно опасный и не очень целесообразный трюк. Молодой человек выпустил из мешка на волю несколько купленных на местном рынке кобр.

Разъяренные змеи явно недовольны таким бесцеремонным обращением, но заклинатель успешно усмиряет опасных созданий.

Кобры чувствуют опасность, поэтому раздвигают свои грудные ребра, образуя подобие капюшона.

В любой момент змея может укусить. Тогда она впрыскивает в организм своей жертвы до 7 мл яда. Постепенно у человека возникают проблемы с дыханием. Яд кобры также вызывает остановку сердца, поэтому после укуса этой змеи нужно как можно скорее принять противоядие.