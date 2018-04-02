Неадекват в трусах бил машины голыми руками

С наступлением весны на улицах городов стало появляться много невменяемых граждан. В Алма-Ате очевидцы засняли дебошира, который возненавидел автомобили. Мужчина гулял по проезжей части без обуви и в одних трусах и атаковал машины. Практически на глазах полицейских он разбил лобовое стекло проезжавшего мимо автомобиля, однако стражи порядки предпочли не замечать хулигана. Утихомирил мужчину владелец микроавтобуса после того, как тот попытался разбить боковое стекло. Водитель ударил буяна так, что он откатился в канаву, где и остался дожидаться медиков.