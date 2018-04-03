Чёрная брань: самые опасные русские слова

Проклятие на Руси считалось прямой противоположностью благословению. Его рассматривали как разрушительную программу, которую проклинающий задавал проклинаемому. Программа эта могла распространяться на все сферы жизнедеятельности человека, а иногда на весь его род вплоть до седьмого-девятого колена. Воздействие проклятия могло быть любым — от тяжелых болезней, смерти и несчастных случаев до семейных раздоров и материального разорения.

Самым опасным считалось родительское проклятие, особенно материнское, ведь между матерью и детьми существует тесная связь не только на кровном, но и на энергетическом уровне. Детям нередко говорили в сердцах: «Чтоб ты пропал!» Считалось, что после этого ребенок может погибнуть или его может забрать нечистая сила. Если беременная женщина произносила слова проклятья, то, к кому бы они ни относились, проклятье могло перейти на ее будущее дитя.

Магические проклятия совершались магами, ведьмами и колдунами. Они представляли собой особые заклинания, которые должны были разрушительно воздействовать на жизнь того или иного человека. Воздействие могло оказываться и на расстоянии. Часто такие проклятья насылались на заказ. Существовало «проклятие нищих». Последние могли проклясть человека за то, что он не подал им милостыню или положил мелочь вместо бумажных купюр. Проклинали на потерю здоровья, на бедность.

Любопытно, что сила проклятия могла быть различной, в зависимости не только от того, кто его произносил и к кому оно относилось, но и от того, в какое время оно было произнесено. На Руси существовали такие понятия, как «добрый» и «недобрый» час. Имело значение, в будний день это было или в праздник, а также в каком конкретно месте были произнесены слова.

Как чаще всего проклинали на бытовом уровне? «Чтоб тебе пусто было!» — человека начинали преследовать неудачи, разорение, девушка не могла выйти замуж или быстро вдовела. Женщине это могло грозить бесплодием, выкидышами, смертью новорожденных младенцев или рождением детей с серьезными физическими недостатками.

Нередко в обиходе употребляли в сердцах фразы: «Чтоб ты ослеп (оглох, ходить не мог)!», «Чтоб у тебя руки3 отсохли!» В результате и впрямь человек начинал хворать. Другие популярные «пожелания»: «Чтоб ты провалился!», «Чтоб ты сдох!», «Чтоб ты подавился!» Иногда говорили просто: «Чтоб тебя!», желая человеку всевозможных бед. Еще распространенные формы проклятий: «Пропади ты пропадом!», «Черт тебя побери!», «Гром тебя разрази!»

Мало кто сегодня догадывается о том, что мат тоже означает проклятие в адрес человека, к которому он обращен. Начиная с древнеславянских времен на Руси матерные выражения («черная брань») были под запретом, за исключением проведения некоторых ритуалов — например, их использовали в свадебных или аграрных обрядах для обращения к языческим божествам.

Дело в том, что наши предки рассматривали эти выражения как «слова силы», которые нельзя было поминать всуе. В основном мат относится к сексуальным сторонам человеческой жизни. А значит, бранящийся проклинает животворящее женское и мужское начало, которые в древности имели сакральный смысл.

Рекомендовалось использовать мат для «общения» с потусторонними духами — домовыми, лешими, покойниками и прочей нечистью. А вот в повседневной жизни «черная брань» была табуирована. В языческие времена нельзя было4 материться в собственном доме и даже хлеву (так можно было сглазить скотину).

В эпоху христианства все русские правители вели беспощадную борьбу с матерщиной. Людей, которые позволяли себе материться, связывали с бесами. Кстати, по Соборному уложению 1649 года за употребление матерных ругательств могла даже следовать смертная казнь.

Можно ли было защититься от проклятий? Чаще всего люди, которых проклинали, начинали заказывать молебны, отправлялись в паломничество к святым местам, на поклон к разнообразным «старцам» или же просто обращались к «знающим» людям. Но самым верным средством избежать проклятия считалось ответить проклинающему что-то вроде: «Из твоих бы уст да на твою же голову».