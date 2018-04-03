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Доказательства внеземного происхождения пирамид
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Доказательства внеземного происхождения пирамид 

Рамблер 10 часов назад
Фото: depositphotos.com
Ученые заявили об инопланетном происхождении пирамиды Хеопса.
Координаты пирамид обескуражили ученых Всем известны слухи и теории о том, что египетские пирамиды построены не людьми, а представителями внеземных цивилизаций. Недавно ученые нашли этим предположениям еще одно косвенное доказательство.
Эксперты заметили, что географические координаты знаменитой пирамиды Хеопса (29.9792458° с. ш.) полностью совпадают со скоростью света (299 792 458). Почему пришельцы решили возвести монументальные сооружения именно на этом месте, — загадка. Но то, что до середины XX века люди совершенно ничего не знали о скорости света, — факт.
Конечно, это может быть всего лишь совпадением, но исследователи не очень в это верят.
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