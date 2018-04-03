Путешественники во времени, которых сняли на камеру

Путешествия во времени всегда интриговали нас. Кто-то считает, что это в принципе невозможно, а другие настолько уверены в реальности машины времени, что даже собрали видео, показывающее самых настоящих путешественников.

Don't Panic

Честно говоря, видео выглядят как минимум странно. Обратите внимание на первое: любитель бокса снимает бой Майка Тайсона мобильным телефоном. Откуда в то время такая техника? Загадка.

Don't Panic

А что насчет этого? Камера видеонаблюдения принадлежала полиции Токио — вряд ли полицейские на досуге развлекались монтажом. Притом, выглядит все хоть и фантастично, но вполне достоверно.

Фантастичнее всего выглядит история человека, открывшего портал в будущее и встретившего там самого себя. У него тоже есть запись на камеру в качестве доказательства — неужели путешествия во времени и в самом деле возможны?