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Самое длинное существо на Земле нашли под водой
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Самое длинное существо на Земле нашли под водой 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Это странное создание вырастает до 60 метров длинной — растяните немертину Lineus longissimus от одного конца олимпийского бассейна до другого и у вас еще останется десяток метров про запас.
Правда, лучше оставить эксперимент в разряде гипотетических: червь вырабатывает сильнейший нейротоксин и вряд ли будет доволен таким обращением.
Немертину официально признали самым длинным на Земле животным, А вот про яд выяснилось недавно — исследователи из Уппсальского университета доказали, что ленточный червь выделяет яд, убивая крабов себе на обед.
Во всей Швеции вообще нет более ядовитого создания, чем эта немертина. При испуге и опасности Lineus longissimus выделяет ядовитую слизь в огромных количествах — к счастью, на млекопитающих она не действует.
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