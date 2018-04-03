Самое длинное существо на Земле нашли под водой

Это странное создание вырастает до 60 метров длинной — растяните немертину Lineus longissimus от одного конца олимпийского бассейна до другого и у вас еще останется десяток метров про запас.

Правда, лучше оставить эксперимент в разряде гипотетических: червь вырабатывает сильнейший нейротоксин и вряд ли будет доволен таким обращением.

Немертину официально признали самым длинным на Земле животным, А вот про яд выяснилось недавно — исследователи из Уппсальского университета доказали, что ленточный червь выделяет яд, убивая крабов себе на обед.

Во всей Швеции вообще нет более ядовитого создания, чем эта немертина. При испуге и опасности Lineus longissimus выделяет ядовитую слизь в огромных количествах — к счастью, на млекопитающих она не действует.