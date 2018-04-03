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Пса переизбрали директором японского вокзала
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Пса переизбрали директором японского вокзала 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @wasao_official
Такое могло случиться только в Японии. Пес по имени Васао породы акита-ину уже который год занимает почетный пост начальника вокзала.
Более 10 лет назад пожилая женщина нашла на улице бездомного щенка акита-ину и дала ему кличку Васао. Пес стал всеобщим любимцем: его стали узнавать в Интернете, а затем и приглашать в ток-шоу.
@wasao_official
В 2011 году Васао избрали начальником станции. Тогда же ему поручили быть специальным послом на разного рода мероприятиях.
На днях собаку "переизбрали" и снова утвердили на должность директора вокзала. А заместителем назначили его подружку.
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