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Как собаки видят нас на самом деле
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Как собаки видят нас на самом деле 

Don't Panic 13 минут назад
Фото: Don't Panic
Восприятие мира для нас основано в первую очередь на зрении, но у собак все совсем иначе. Ученые из Корнуолльского университета провели несколько экспериментов и узнали, как наши любимцы видят все на самом деле.
Оказывается, больше всего собаки полагаются на обоняние. Вокруг летает множество запахов, но большинство из них человек учуять не в состоянии. Кроме того, многие запахи нам ничего и не скажут — точно так же, как и собаке не даст всей информации зрение.
Проще говоря, человек пользуется обонянием, чтобы определить само присутствие вещи. Затем предмет идентифицируется визуально.
Собаки делают наоборот: увидев интересный предмет, пес начнет его обнюхивать и только через обоняние поймет все детали.
Развеян миф и о монохромном зрении собак. Группа ученых под руководством доктора Джей Нейтца доказала, что собаки видят в цвете, просто воспринимают его не с такой интенсивностью как люди.
Собаки — дальтоники, они не умеют точно различить красный и зеленый цвет. Но это не мешает нам любить их!
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