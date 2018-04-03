Как собаки видят нас на самом деле

Восприятие мира для нас основано в первую очередь на зрении, но у собак все совсем иначе. Ученые из Корнуолльского университета провели несколько экспериментов и узнали, как наши любимцы видят все на самом деле.

Оказывается, больше всего собаки полагаются на обоняние. Вокруг летает множество запахов, но большинство из них человек учуять не в состоянии. Кроме того, многие запахи нам ничего и не скажут — точно так же, как и собаке не даст всей информации зрение.

Проще говоря, человек пользуется обонянием, чтобы определить само присутствие вещи. Затем предмет идентифицируется визуально.

Собаки делают наоборот: увидев интересный предмет, пес начнет его обнюхивать и только через обоняние поймет все детали.

Развеян миф и о монохромном зрении собак. Группа ученых под руководством доктора Джей Нейтца доказала, что собаки видят в цвете, просто воспринимают его не с такой интенсивностью как люди.

Собаки — дальтоники, они не умеют точно различить красный и зеленый цвет. Но это не мешает нам любить их!