«Обнаглевший» НЛО над Калифорнией

В последнее время появляется все больше и больше кадров, на которых демонстрируются странные летающие объекты. Пришельцы больше не прячутся от людей? Или все эти видео — лишь обман зрения, преломление света и вообще фальшивки?

На днях в Сети появилась новая запись, на которой очевидцы запечатлели загадочный объект дискообразной формы, медленно двигающийся в ночном небе.

Пользователи вновь спорят, является ли этот летательный аппарат объектом внеземного происхождения или это всего лишь самолет.

Уфологи, изучившие запись, склонны считать, что летящий в ночном небе диск вряд ли был создан руками человека. Но большего, к сожалению, они сказать не могут: видео слишком низкого качества.