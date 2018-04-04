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«Обнаглевший» НЛО над Калифорнией
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«Обнаглевший» НЛО над Калифорнией 

Рамблер 2 часа назад
В последнее время появляется все больше и больше кадров, на которых демонстрируются странные летающие объекты. Пришельцы больше не прячутся от людей? Или все эти видео — лишь обман зрения, преломление света и вообще фальшивки?
На днях в Сети появилась новая запись, на которой очевидцы запечатлели загадочный объект дискообразной формы, медленно двигающийся в ночном небе.
Пользователи вновь спорят, является ли этот летательный аппарат объектом внеземного происхождения или это всего лишь самолет.
Уфологи, изучившие запись, склонны считать, что летящий в ночном небе диск вряд ли был создан руками человека. Но большего, к сожалению, они сказать не могут: видео слишком низкого качества.
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