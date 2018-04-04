Ещё
В Архангельской области заметили снежного человека
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Архангельской области заметили снежного человека 

Рамблер 1 час назад
Странное существо попало в объектив камеры водителя неподалеку от Северодвинска.
Мужчина, поделившийся видеозаписью в Сети, рассказал, что случайно заметил, как вдоль шоссе двигается загадочное создание, полностью покрытое то ли мехом, то ли волосами. Человекоподобная фигура странно двигалась, сильно размахивая руками. Необычный внешний вид и поведение удивительного существа привлекли внимание водителя. Он припарковал машину и сделал видеозапись на смартфон.
Несколько раз "оператор" окликнул существо, но оно, услышав обращение, быстро двинулось в лес и затерялось среди деревьев.
Долгое время очевидец не решался выложить видео в Сеть, боясь, что его поднимут на смех. Но в итоге запись все же появилась в Интернете.
Многие в комментариях отмечали, что, скорее всего, запись является мистификацией. Основывались они на том факте, что водитель вел себя слишком смело и даже чуть ли не преследовал загадочного незнакомца.
Но по признаниям местных жителей, в последнее время они заметили, что из леса все чаще стали выбегать дикие животные. Выходили зайцы, лисы, медведи и даже рыси. Будто кто-то прогоняет их оттуда.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доказательства внеземного происхождения пирамид30
Зачем в СССР брили годовалых детей наголо29
Самое длинное существо на Земле нашли под водой
Тест: выживете ли вы в открытом море?18
«Могу собрать бомбу и взорвать рядом с Белым домом»7
Видео
01:38
Странное поведение телеведущих озадачило уфологов
Безумный мир
01:26
В Архангельской области заметили снежного человека
Безумный мир
00:51
«Обнаглевший» НЛО над Калифорнией
Безумный мир
00:58
Найден самый полный скелет тиранозавра
Вещи
03:09
Над Стокгольмом обнаружили НЛО с ярким лучом света
Безумный мир
01:46
Японкам предложили купить воображаемого охранника
Вещи
13:43
На Марсе, возможно, обнаружили животных
Безумный мир
00:48
Рыцарь в латах из фольги удивил новозеландцев
Безумный мир
00:40
В Шотландии гигантский лесной кот попал на видео
Истории
01:18
Рыба-робот исследует экосистему океана около Фиджи
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение