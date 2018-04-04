В Архангельской области заметили снежного человека

Странное существо попало в объектив камеры водителя неподалеку от Северодвинска.

Мужчина, поделившийся видеозаписью в Сети, рассказал, что случайно заметил, как вдоль шоссе двигается загадочное создание, полностью покрытое то ли мехом, то ли волосами. Человекоподобная фигура странно двигалась, сильно размахивая руками. Необычный внешний вид и поведение удивительного существа привлекли внимание водителя. Он припарковал машину и сделал видеозапись на смартфон.

Несколько раз "оператор" окликнул существо, но оно, услышав обращение, быстро двинулось в лес и затерялось среди деревьев.

Долгое время очевидец не решался выложить видео в Сеть, боясь, что его поднимут на смех. Но в итоге запись все же появилась в Интернете.

Многие в комментариях отмечали, что, скорее всего, запись является мистификацией. Основывались они на том факте, что водитель вел себя слишком смело и даже чуть ли не преследовал загадочного незнакомца.

Но по признаниям местных жителей, в последнее время они заметили, что из леса все чаще стали выбегать дикие животные. Выходили зайцы, лисы, медведи и даже рыси. Будто кто-то прогоняет их оттуда.