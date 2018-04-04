Странное поведение телеведущих озадачило уфологов

Конспиролог заподозрил американских телеведущих в инопланетном происхождении.

Такой вывод один из пользователей видеохостинга «YouTube» сделал, понаблюдав за поведением репортеров в эфире.

Странная конспирологическая теория основывается на том, что ведущие новостей разных каналов слишком часто произносят одни и те же фразы слово в слово и даже звучат они синхронно.

При этом надо отметить, что конкуренция между американскими телеканалами очень высока и тексты для ведущих пишут совершенно разные люди, которые заинтересованы именно в уникальности своих "творений", ведь от этого зависит оплата их труда.

Конспиролог создал видео, которое демонстрирует подтверждение его теории о том, что многие американские телеведущие точно не люди.

Многие пользователи, посмотревшие запись, склонны согласиться с мнением теоретика. Некоторые предположили, что в эфир выходят не живые люди, а роботы или голограммы. Другие пошли дальше и заявили, что вместо людей над выпусками новостей "работают" пришельцы. А третьи склонны считать такое загадочное поведение репортеров сбоем в "матрице".

Нашлись и те, кто утверждает, что таким образом идет так называемая "промывка мозгов": зрителей "зомбируют" одинаковыми специальными фразами.

Но возможно, что это все — простое совпадение. Но выглядит весьма забавно и немного пугающе.