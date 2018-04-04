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Над Землей хотят построить гигантский щит из пепла
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Над Землей хотят построить гигантский щит из пепла 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Depositphotos.com
Глобальное потепление продолжает угрожать планете и ее населению. И поэтому ученые вынуждены искать пути для предотвращения катастрофы. Сейчас они рассматривают очень необычную возможность — построить гигантский щит над всей Землей.
Задача, которую в данный момент ставят перед собой исследователи в области солнечной геоинженерии, — выяснить, будет ли искусственный «зонт» менее вреден для планеты, чем, собственно, потепление, ведь цель проекта — сократить проникновение на Землю солнечных лучей.
В Гарварде и Оксфорде, а также многих других крупных университетах, рассматривают возможность имитировать над землей огромные скопления пепла, как после больших извержений вулканов. В числе предложенных идей — распылять огромные облака серы при помощи самолетов в верхних слоях атмосферы.
В первую очередь планируется развернуть «щит» над такими странами, как Бангладеш, Бразилия, Китай, Эфиопия, Индия, Ямайка и Таиланд, так как считается, что они наиболее уязвимы к глобальному потеплению. Доводы были описаны в журнале Nature.
Ученые уже подали заявку на финансирование проекта. Пока они просят 400 000 долларов.
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