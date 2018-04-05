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Мужчину помиловали через 140 лет после повешения
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Мужчину помиловали через 140 лет после повешения 

Рамблер 6 часов назад
Фото: pixabay.com
Ирландские власти помиловали мужчину, повешенного 140 лет назад.
Пересмотр дела начали в еще в 2015 году. Майлс Джойс был приговорен к смертной казни за убийство семьи из пяти человек и повешен в декабре 1882 года. Однако конкретных доказательств его вины не было, а один из тех, кто был позже повешен вместе с ним, заявлял о невиновности Джойса.
Кроме того, допрос шел на английском языке, которого подсудимый не понимал, а свидетельские показания вызывают вопросы. Руководствуясь этими соображениями, правительство Ирландии постановило, что приговор был ложным.
Помилование подписал президент Майкл Хиггинс, который заявил, что этот случай — еще один позорный эпизод в общей истории Великобритании и Ирландии. Он считает, что помилование, пусть даже и такое запоздалое, исправляет ошибки прошлого.
Ирландия стала независимой в 1922 году по результатам англо-ирландской войны (1919—1921). Но северная часть страны остается частью Великобритании.
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