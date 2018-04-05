На Гавайях «запело» небо

Пару дней назад жители Гавайских островов стали очевидцами загадочного явления: небо вдруг "запело" странную песню.

Загадочные звуки, по свидетельствам тех, кто их слышал, были одновременно похожи на рев какого-то неизвестного животного, пение хора, скрежет металла и еще на массу других известных и неизвестных людям звуков.

Местные жители записали видео с "поющим небом" и выложили ее в Сеть. Комментаторы, конечно, выдвинули десятки теорий происхождения загадочного явления: от инопланетного вмешательства до возможного тестирования в этой местности какого-то секретного оружия.

Но в последнее время, по свидетельствам ученых, такие странные звуки отмечаются в разных точках мира.

Почему небо "поет", точно ответить научное сообщество пока не в силах. Но у ученых есть на этот счет свое мнение. Причиной этому могут быть естественные причины: выбросы метана, подземные толчки, приливные волны, утверждают деятели науки. Однако, не все склонны в это верить.