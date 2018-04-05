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Британка уверена, что в её пабе живет призрак
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Британка уверена, что в её пабе живет призрак 

Рамблер 2 часа назад
Хозяйка бара в Уэльсе (Великобритания) Гейл Робертс закрывала заведение после очередной вечеринки, когда заметила, что один из воздушных шариков отправился в путешествие по бару без всякой посторонней помощи.
При этом в помещении не было сквозняка, а все шары, украшавшие потолок, были надежно закреплены. Женщина вспоминает, что в заведении и раньше наблюдались странные происшествия: внезапно падали стаканы со стойки, а сотрудники жаловались на невидимую руку, прикосновение которой иногда чувствовали.
Гейл по-настоящему испугалась после рассказа гостьи на той самой вечеринке. Посетительница почувствовала, будто за ее лодыжку схватились детские пальчики, однако никого не увидела под столом.
Поэтому Гейл Робертс уверена, что в ее пабе поселился призрак ребенка, который в тот вечер решил поиграть с понравившимся ему шариком.
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