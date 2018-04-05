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Впервые мужчина родил ребенка
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Впервые мужчина родил ребенка 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
В Финляндии зарегистрирован первый в истории случай, когда ребенка на свет произвел мужчина. Малыш родился здоровым, весит практически 4 килограмма, ростом в 53 сантиметра. В чем подвох? Правильно, родился этот мужчина — женщиной. Но современная медицина и большое желание пациента способны на многое. Та девушка давно превратилась в мужчину и внешне, и внутренне и, что интересно, так же давно получила удостоверение личности, которое подтверждает мужской пол.
Единственное, что напоминало об этом в данной истории, так это вынужденная приостановка приема гормональных препаратов, которые делали "бывшую" женщину мужчиной. Но на что не пойдешь ради детей, верно?
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