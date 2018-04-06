Пес в гамаке развеселил Сеть

Испокон веков собаки охраняют жилище, дворы и имущество своих хозяев. Однако этот пес — явный гедонист, и считает, что заслужил отдых.

Бразилец Жоао Карлос был удивлен, когда застал своего пса, немецкого дога Нило, безмятежно спящим в гамаке.

Пес не испытал ни капли раскаяния. Более того, он отказался просыпаться, даже когда хозяин начал раскачивать гамак и ругать его.

Хозяин выложил видео со своим лентяем в Сеть, которое собрало немало комментариев. Одни предположили, что пес спит днем, чтобы сторожить дом ночью, другие заметили, что именно так и нужно наслаждаться жизнью.