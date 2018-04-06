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Пес в гамаке развеселил Сеть
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Пес в гамаке развеселил Сеть 

Рамблер 1 час назад
Испокон веков собаки охраняют жилище, дворы и имущество своих хозяев. Однако этот пес — явный гедонист, и считает, что заслужил отдых.
Бразилец Жоао Карлос был удивлен, когда застал своего пса, немецкого дога Нило, безмятежно спящим в гамаке.
Пес не испытал ни капли раскаяния. Более того, он отказался просыпаться, даже когда хозяин начал раскачивать гамак и ругать его.
Хозяин выложил видео со своим лентяем в Сеть, которое собрало немало комментариев. Одни предположили, что пес спит днем, чтобы сторожить дом ночью, другие заметили, что именно так и нужно наслаждаться жизнью.
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