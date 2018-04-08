Ещё
Дом Синей Бороды продают как «с богатой историей»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дом Синей Бороды продают как «с богатой историей» 

dom.lenta.ru 8 апреля 2018
Фото: dom.lenta.ru
В Париже выставлен на продажу дом серийного убийцы Анри Дезире Ландрю, известного как Синяя Борода. Об этом сообщается на портале Franceinfo.
Объявление о продаже, размещенное на сайте местного риелторского агентства, не упоминает о прошлом дома. Объект охарактеризован как «очень хороший, с богатой историей». Лот выставлен на продажу за 450 тысяч евро, цена включает дом площадью 183 квадратных метра, участок в шесть тысяч квадратных метров, а также летнюю кухню.
В начале 20 века дом принадлежал знаменитому французскому серийному убийце Анри Дезире Ландрю. Ландрю был женат и имел четверых детей. При этом в течение как минимум четырех лет мужчина, притворяясь заинтересованным в браке вдовцом, заманивал женщин к себе домой, завладевал их банковскими счетами, убивал, а затем сжигал расчлененные тела в кухонной печи. Доказать удалось 11 убийств, при обыске в доме в числе прочих улик было найдено 47 золотых зубов. Ландрю был гильотинирован в 1922 году.
В 2016 году строительная компания Crescent Bay Development Services LLC приобрела под проект жилого комплекса историческое здание, запечатленное в знаменитом триллере Альфреда Хичкока «Психо». За пустовавшее с 2010 года сооружение отеля, в котором снята открывающая сцена «Психо», компания заплатила 2,3 миллиона долларов.
dom.lenta.ru: последние новости
В дальневосточном торговом центре нашли тайную комнату Прекрасные заброшенные уголки мира Россияне стали меньше покупать недвижимость в Прибалтике
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина попыталась сварить яйцо в СВЧ-печи12
В Антарктиде обнаружили гигантскую «антенну»31
«Юпи»: секреты главного напитка 1990-х3
Призрачная женщина ужаснула байкера6
Неизвестные факты о Великой Отечественной Войне15
Видео
04:09
Мужчина оживил белку, получившую удар током
Безумный мир
12:00
В Антарктиде обнаружили гигантскую «антенну»
Вещи
06:01
Создан робокот, который спасет от одиночества
Вещи
00:28
«Юпи»: секреты главного напитка 1990-х
Вещи
02:27
Мастер боевых искусств чуть не покалечил себя
Безумный мир
02:02
Как погибла талантливая гимнастка Оксана Костина
Люди
01:06
Призрачная женщина ужаснула байкера
Безумный мир
00:14
Эротичный танец продолжила полицейская погоня
Безумный мир
01:21
Собака виртуозно уволокла кровать в сад
Безумный мир
01:11
Призрак мёртвого ребёнка заигрался в баре
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение