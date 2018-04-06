Ученые показали, как могут выглядеть инопланетяне

Фантасты уже столетие пытаются впечатлить нас возможным обликом инопланетян, но зеленые человечки и разнообразные монструозные создания выглядят не очень-то убедительно.

Другое дело данные, собранные учеными на основе научных предпосылок. Группа ученых Оксфордского университета опубликовала шокирующий доклад о внешности инопланетян в авторитетном издании International Journal of Astrobiology — смотрится все это пугающе реально.

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Сэм Левин , автор исследования, предположил эволюционный путь развития видов на других планетах.

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Модели такого рода вполне могут работать и на максимально странные формы жизни вроде существ без ДНК или кремниевых созданий.