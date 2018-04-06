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В сети обнаружили самого грустного бульдога
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В сети обнаружили самого грустного бульдога 

Рамблер 1 час назад
Фото: @madame_eyebrows
Этот бульдог выглядит таким грустным, как будто бы ежедневно ему приходиться вставать в шесть утра и два часа добираться до офиса. Однако это не так. Все дело в бровях.
Хозяйка зовет собаку Мадам Брови из-за пятен над глазами, которые придают бульдожке вечно разочарованное выражение лица. На самом деле это жизнерадостный песик.
"В реальности вам хватит и пары минут, чтобы увидеть, какая она счастливая собака. Мы видим не только грустное выражение мордашки. Она очень веселая. И дает нам море любви, любит целоваться и постоянно виляет хвостиком".
Жительница Германии Янина стала хозяйкой пса в феврале 2018 года. Она заметила необычные пятна и решила завести микроблог, посвященный Мадам Брови. Янина совсем не ожидала, что пес станет звездой Интернета. Сейчас у него уже более 26 тысяч подписчиков.
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