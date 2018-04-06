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Мастер боевых искусств чуть не покалечил себя
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Мастер боевых искусств чуть не покалечил себя 

Рамблер 1 час назад
Участник шоу талантов так увлекся, что чуть не покалечил себя.
Мужчина, живущий на Шри-Ланке и называющий себя мастером боевых искусств, решил поразить всех на шоу Sri Lanka's Got Talent.
Он постарался разбить кусок шифера о свою голову, но что-то пошло не так. Мужчина так сильно ударился, что начал терять сознание.
Однако это его не остановило и он, шатаясь, попытался проделать трюк еще раз. Но члены жюри все же остановили отчаянного участника, похвалив его за целеустремленность.
Мужчину пропустили в следующий раунд, но попросили быть осторожнее и не рисковать так собой. Стоит отметить, что зрители остались в восторге от выступления, хоть оно и не задалось.
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