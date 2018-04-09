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Собака виртуозно уволокла кровать в сад
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Собака виртуозно уволокла кровать в сад 

Рамблер 3 часа назад
Собаки — очень сообразительные животные, и боксёр Бэлла подтверждает это. Её проделки снял хозяин, отставной офицер, 52-летний Джон Калахан, живущий в штате Техас. Бэлла полюбила отдыхать в саду, но валяться на голой земле ей не хотелось. Собака решила перетащить постельные принадлежности на природу, чтобы отдыхать с комфортом. Однако через дверь сделать этого она не смогла, поэтому использовала собачий лаз. Через небольшое отверстие Бэлла вытащила и подушку, и матрас. В один прекрасный день хозяева обнаружили, что любимица пытается оттащить в сад даже их принадлежности.
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