Собака виртуозно уволокла кровать в сад

Собаки — очень сообразительные животные, и боксёр Бэлла подтверждает это. Её проделки снял хозяин, отставной офицер, 52-летний Джон Калахан, живущий в штате Техас. Бэлла полюбила отдыхать в саду, но валяться на голой земле ей не хотелось. Собака решила перетащить постельные принадлежности на природу, чтобы отдыхать с комфортом. Однако через дверь сделать этого она не смогла, поэтому использовала собачий лаз. Через небольшое отверстие Бэлла вытащила и подушку, и матрас. В один прекрасный день хозяева обнаружили, что любимица пытается оттащить в сад даже их принадлежности.