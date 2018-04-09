Эротичный танец продолжила полицейская погоня

Живущие в Сан-Паулу (Бразилия) подруги решили записать видео на небольшой улочке, в котором они исполняют бодрящий тверк. Однако в какой-то момент оператор, снимавший видео, вынужден был прервать свою работу — из-за угла сначала выскочил молодой человек, очевидно, совершивший злодеяние, а после промчался полицейский. Девушкам ничего не оставалось, как буквально вжаться в стену дома, чтобы не попасть под ноги бегущим мужчинам. К счастью, оба были заняты погоней и на танцовщиц не обратили внимания.