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Призрачная женщина ужаснула байкера
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Призрачная женщина ужаснула байкера 

Рамблер 1 час назад
Призрак женщины снял мотоцикл в Малайзии. Мужчин ехал ранним утром по просёлочной дороге в штате Кедах и обнаружил, что его байк преследует загадочная женщина. В конечном итоге призрак оказался прямо перед мотоциклистом, вызвав у него ужас. Страшно напуганный мужчина умчался в противоположном направлении. Комментаторы по-разному оценили это видео, но часть пользователей пришла к выводу, что это постановочный ролик, цель которого — привлечь внимание аудитории к новому фильму ужасов The Legend of Pontianak, снятому в Малайзии.
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