16-летняя немка 4 года не стригла ногти

Из моды, к счастью, постепенно ушли длинные нарощенные ногти и теперь в тренде аккуратненькие, естественные и, желательно, короткие. Однако не всех сильно беспокоят модные тенденции, и это не всегда плохо, но случаются яркие исключения, глядя на которые, думается, что лучше бы глаза мои этого не видели никогда.

Немецкий подросток, 16-летняя студентка Симона Тэйлор, кажется, нашла себя в ногтях. Посмотрите на ее руки и вы поймете, о чем мы говорим. 4 последних года девушка не стрижет ногти, благодаря чему длина их подобралась к отметке в 15 сантиметров.

Идея отращивать себе такую "красоту" пришла Симоне в 2014 году, когда она одно за одним пересматривала видео о правильном уходе за ногтями и, собственно, увлеклась. Ей нравится каждый раз, делая маникюр, придумывать все новые варианты и пускать в ход всю свою фантазию.

Оценить подобное творчество мы предоставляем возможность вам.

@simone_christina_

@simone_christina_