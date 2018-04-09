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16-летняя немка 4 года не стригла ногти
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16-летняя немка 4 года не стригла ногти 

Рамблер 7 часов назад
Фото: @simone_christina_
Из моды, к счастью, постепенно ушли длинные нарощенные ногти и теперь в тренде аккуратненькие, естественные и, желательно, короткие. Однако не всех сильно беспокоят модные тенденции, и это не всегда плохо, но случаются яркие исключения, глядя на которые, думается, что лучше бы глаза мои этого не видели никогда.
Немецкий подросток, 16-летняя студентка Симона Тэйлор, кажется, нашла себя в ногтях. Посмотрите на ее руки и вы поймете, о чем мы говорим. 4 последних года девушка не стрижет ногти, благодаря чему длина их подобралась к отметке в 15 сантиметров.
Идея отращивать себе такую "красоту" пришла Симоне в 2014 году, когда она одно за одним пересматривала видео о правильном уходе за ногтями и, собственно, увлеклась. Ей нравится каждый раз, делая маникюр, придумывать все новые варианты и пускать в ход всю свою фантазию.
Оценить подобное творчество мы предоставляем возможность вам.
@simone_christina_
@simone_christina_
@simone_christina_
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