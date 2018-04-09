Что продают на «черном рынке» в интернете

Благодаря интернету современные люди улучшили многие сферы своей жизни, но доступность всемирной паутины развязала руки преступникам, которые продают запрещенные товары на черном рынке. Здесь можно найти жуткие и незаконные вещи, которые продаются за большие деньги.

Души

Во многих жутких и серьезных ритуалах черной магии используются души детей, которые можно приобрести на черном рынке. Мало кто знает как выглядят такие лоты, но их стоимость довольно высока.

Рабы

Состоятельные мужчины могут приобрести себе на черном рынке жену из Индии или Китая. В большинстве случаев речь идет о несовершеннолетних девочках, которых продают семьи из-за сложного финансового положения.

Киллер

Полиция не может в полной мере контролировать наемных убийц на черном рынке, поэтому такой вид бизнеса процветает благодаря теневой аудитории. В сети запросто можно нанять киллера, но для этого требуются большие деньги.

Паспорт

Поддельные паспорта любой страны на черном рынке можно приобрести даже не за огромные суммы, и этой незаконной услугой может воспользоваться любой. За тысячу долларов можно получить фальшивый паспорт, который по своему качеству практически не будет отличаться от оригинала.

Рог носорога

Популяции многих видов животных сокращается из-за их ценных костей, меха и прочих частей тела, а браконьеры ежегодно убивают сотни носорогов ради их рогов. Жители Азии верят, что эта часть способна вылечить рак и другие смертельные болезни, что в действительности не доказано наукой, но эти звери продолжают страдать, а их рога продают на черном рынке.

Волосы

Продажа волос является законным бизнесом, а в салонах качественные парики стоят весьма внушительные суммы. На черном рынке можно найти такие товары на порядок дешевле, а главными поставщиками сырья для париков являются жители Индии.

Кредитные карты

На черном рынке можно приобрести дубликаты кредитных карт, их номера или оригинальные утерянные карты. Всего за 35 долларов можно получить набор из сотни украденных или утерянных кредиток, которые в большинстве своем могут быть заблокированными настоящим владельцем, но попадаются и активные.