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Дрон снял на камеру «летающую тарелку»
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Дрон снял на камеру «летающую тарелку» 

Рамблер 5 часов назад
В Сети горячо обсуждают новое видео, на котором якобы запечатлен неопознанный объект инопланетного происхождения.
По утверждению автора ролика, "летающую тарелку" случайно обнаружил беспилотник в Исландии во время осмотра водопада.
В объектив видеокамеры дрона попал НЛО, зависший над землей и медленно вращающийся вокруг своей оси.
Уфологи, просмотревшие запись, отмечают, что объект действительно очень похож на "летающую тарелку", утверждая что именно подобные внеземные аппараты хорошо изучены. Однако даже сторонники существования внеземного разума сомневаются в подлинности видео.
Об этом же говорят и обычные пользователи, просмотревшие ролик. Большинство комментаторов заявляют, что это фейк: уж слишком хорошо виден инопланетный корабль.
Вероятно, точку в этом вопросе должны поставить специалисты, которые определят, является ли эта съемка реальной или НЛО — всего лишь результат искусного монтажа.
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