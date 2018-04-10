Огненный НЛО бороздил небо над Бразилией

Очевидцы сняли нечто летающее 6 апреля. Это произошло в муниципалитете Петрополис, к северу от Рио-де-Жанейро (Бразилия). Оператор уверяет, что видел в небе неопознанный летающий объект в виде огненного сгустка. НЛО двигается весьма активно над жилым домом, а потом скрывается. Ролик уже собрал тысячи просмотров, однако некоторые комментаторы считают, что на кадрах всего лишь метеорит. Видео из Бразилии сейчас отправили на экспертизы, так что знатоки вскоре вынесут вердикт относительно природы запечатлённого явления.