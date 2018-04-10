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Мужчина съел самый острый перец и ему стало плохо
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Мужчина съел самый острый перец и ему стало плохо 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
У молодого мужчины развилась сильнейшая приступообразная головная боль после того, как он съел перец чили сорта "Каролинский жнец", занесенного в книгу рекордов Гиннеса как самый острый перец в мире. Боль продолжалась несколько дней и оказалась настолько нестерпимой, что мужчине пришлось обратиться в больницу. О медицинском случае врачи рассказали в журнале BMJ Case Reports.
К моменту обращения боль охватила еще и шею пациента. В больнице врачи провели ряд неврологических тестов, но все они не выявили нарушений. Однако компьютерная томография показала, что несколько артерий в мозге сокращены. Это позволило поставить диагноз — обратимый церебральный вазокострикторный синдром. Его называют также громоподобной головной болью с церебральным вазоспазмом — он проявляется вспышками головной боли, которые нарастают до максимальной интенсивности в течение минуты, и характеризуется сужением артерий.
Синдром может возникать как реакция на медицинские препараты или наркотические вещества. В данном случае сокращение артерий вызвал слишком острый перец. Симптомы постепенно прошли сами — спустя пять недель компьютерная томография показала, что артерии вернулись к прежнему состоянию.
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