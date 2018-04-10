Жираф головой разгромил стекло в машине

Гости сафари-парка в графстве Уэст-Мидлендс (Великобритания) наверняка были впечатлены силой жирафа. В некоторых частях парка животных разрешается кормить с рук, но при этом руки надо обязательно высовывать наружу. Возможно, не все посетители знают об этом правиле, что и привело к ЧП. Жираф просунул голову в открытое окно автомобиля, но девушка в машине испугалась и попыталась закрыть окно. Однако в процессе поднимания стекло разбилось. Находившиеся в авто люди не пострадали, но обеспокоились за здоровье животного и немедленно сообщили об инциденте руководству сафари-парка. Жирафа осмотрели, никаких повреждений на голове обнаружено не было.