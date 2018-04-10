Водитель проехал через торнадо на грузовике

Рик Филд, водитель грузовика, живущий в Новой Зеландии, запечатлел, как он проезжает через самый центр торнадо. Природа нанесла удар по Деревне национального парка и региону Таранаки. В результате разгула стихии в окрестностях несколько тысяч домов остались без света. Филд, совершивший на грузовике самое экстремальное путешествие в своей жизни и снявший поездку сквозь торнадо на видео, позднее признался журналистам, что никогда прежде не испытывал такого сильного страха. Он так охарактеризовал ситуацию: «Я так никогда не боялся! Сердце в пятки ушло — я попал прямо внутрь торнадо!»