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Водитель проехал через торнадо на грузовике
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Водитель проехал через торнадо на грузовике 

Рамблер 1 час назад
Рик Филд, водитель грузовика, живущий в Новой Зеландии, запечатлел, как он проезжает через самый центр торнадо. Природа нанесла удар по Деревне национального парка и региону Таранаки. В результате разгула стихии в окрестностях несколько тысяч домов остались без света. Филд, совершивший на грузовике самое экстремальное путешествие в своей жизни и снявший поездку сквозь торнадо на видео, позднее признался журналистам, что никогда прежде не испытывал такого сильного страха. Он так охарактеризовал ситуацию: «Я так никогда не боялся! Сердце в пятки ушло — я попал прямо внутрь торнадо!»
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