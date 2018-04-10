Художник спрятал сексуальные сцены на коробке с печеньем

Компания «Huntley & Palmers», которая с 1822 года производит традиционное английское печенье, недавно обнаружила пикантный казус.

Художник-фрилансер Мик Хилл, который в 1970-х годах вручную оформлял коробки с печеньем, сыграл со своими заказчиками фривольную шутку. Он вписал в сцену благопристойного чаепития в саду две сексуальные сцены.

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На переднем плане он изобразил слившихся в любовном экстазе собачек, а на заднем плане "спрятал" в траве обнаженную парочку, явно занятую друг другом.

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Через какое-то время Мик Хилл прекратил сотрудничать с компанией и некоторые уверены, что его уволили из-за этих неприличных рисунков.

Однако художник опроверг эти предположения, заявив, что эти картинки были просто шуткой. Впрочем, он рад, что шалость все-таки обнаружили хотя бы и спустя столько лет.