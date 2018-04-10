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Безумец прошел по канату над гигантской волной
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Безумец прошел по канату над гигантской волной 

Don't Panic 5 часов назад
Фото: Don't Panic
Бразильский сорвиголова провернул невероятный трюк, прогулявшись по натянутому канату между скал — вокруг него бушевали гигантские волны.
Эмерсон Мачадо уже не в первый раз проворачивает что-то подобное, но такому риску он еще себя не подвергал. Ни он, ни его команда не ожидала, что волны поднимутся так высоко.
Зрелищное видео снято с дрона — оператор просто не смог бы подойти ближе.
Эмерсон находился уже на середине пути, когда гигантская волна буквально слизнула его с каната.
Don't Panic
К счастью, трагедию предотвратила надежная страховка. Все мероприятие было тщательно спланировано заранее и рядом дежурили спасатели.
Несмотря на все меры предосторожности, Эмерсон испугался до дрожи в коленках. В интервью смельчак признался, что теперь ему придется сделать небольшой перерыв перед следующим трюком.
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