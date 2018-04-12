6 людей с невероятными способностями

6 реальных людей с невероятными способностями

Эти необычные люди умеют сворачиваться в узлы и передвигать сердце по грудной клетке, есть стекло и металл, протыкать тело насквозь острыми спицами и рисовать слезными каналами. В общем, их невероятные способности завораживают и даже немного пугают.

«Резиновый человек» Даниель Смит

Американец Даниель Смит является самым гибким человеком в мире и пятикратным рекордсменом Гиннеса. Парень, которого называют резиновым человеком, легко пролезает через отверстие в теннисной ракетке или сиденье унитаза, умеет сворачиваться в узлы и передвигать сердце по грудной клетке.

Специалисты считают, что невероятная гибкость была дана Даниэлю с рождения, но он сумел развить ее до максимального предела, возможного для человеческого тела. Смит участвует в различных шоу талантов, выступает на баскетбольных и бейсбольных матчах и принимает участие в записи различных телепрограмм.

«Месье Съешь Это Все» Майкл Лотито

Француз Майкл Лотито запросто может есть стекло и железо, запивая осколки и куски металла водой. Удивительные способности в себе он открыл в девять лет, когда до смерти напугал изумленных родителей, съев телевизор. В шестнадцать лет Майкл начал развлекать людей за деньги, на публику поедая металл, стекло и резину. Самое интересное, что в организме Лотито никогда не проявлялось никаких побочных эффектов, даже когда съеденное содержало ядовитые вещества.

В итоге Майкл Лотито решил установить рекорд и попал в книгу рекордов Гиннеса, получив прозвище «Месье Съешь Это Все» за то, что съел самолет «Сессна-150». Как ему это удалось? Да очень просто. Он всего лишь ел части самолета на протяжении двух лет, употребляя примерно по килограмму в день.

«Король пыток» Тим Кридланд

Если Тим Кридланд попадет в плен, пытками его точно не напугаешь. Мужчина с легкостью протыкает тело острыми предметами, терпит любую жару и холод. Вот уже несколько лет Кридланд гастролирует по США и демонстрирует свои пугающие способности.

Согласно научным исследованиям, у Тима гораздо более высокий болевой порог, чем у среднестатистического человека. А вот в остальном он не отличается от обычных людей, так что когда он протыкает тело длинными спицами, то, как и все простые смертные, получает обычные повреждения и шансов летального исхода при повреждениях у него не меньше. Так что перед тем, как стать артистом и публично травмировать себя, Кридланд долго изучал анатомию.

Пишущий каллиграфически глазными каналами

Хэнань Жу Аньтин Житель китайской провинции Хэнань Жу Аньтин стал очень популярен благодаря своей необычной способности писать каллиграфически не кистями, как все художники, а собственными глазами (!). Мужчина набирает воду через нос, а затем выпускает струи через слезные каналы. Аньтин умеет «выстреливать» струйками воды на расстояние до трех метров и аккуратно рисовать ими контуры иероглифов.

Человек-магнит Лив Тоу Лин

В 70 лет Лив Тоу Лин сумел протащить автомобиль с помощью железной цепи, прикрепленной к железной пластине на его животе. Мужчина запросто может приложить к своему телу любой металлический предмет, и тот не упадет. Даже если на тяжелый утюг, словно приклеенный к его телу, положить сверху несколько кирпичей. Способность притягивать металлические предметы он считает наследственной, так как таким же даром обладают его сыновья и внуки.

Вытаскивающий глаза из орбит Клаудио Пинто

Бразилец Клаудио Пинто из города Бело Оризонти известен больше как человек с вытаращенными глазами. Он способен вытаращить глаза на четыре сантиметра, то есть на 95% глазных орбит. Врачи заявляют, что никогда раньше не видели человека, который способен проделывать такое. А сам Пинто рад, что у него есть такая необычная особенность.

«Это довольно легкий способ делать деньги. Я могу вытаращить глаза на четыре сантиметра — это подарок от Бога, так что я чувствую себя счастливым», — признался Клаудио.