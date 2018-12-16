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Космический отель откроется в 2022 году 

Рамблер 8 минут назад
Фото: Orion Span
Еще не так давно полеты в космос казались несбыточной мечтой, но скоро, возможно, можно будет провести на орбите почти две недели в качестве туриста.
Компания Orion Span планирует уже через четыре года открыть для всех желающих космический отель "Aurora Station".
Космическая гостиница будет иметь довольно компактные размеры: около 13 метров в длину и 5 метров в ширину. Разместиться в ней смогут четверо туристов и два члена экипажа.
Перед необычным путешествием желающие попасть на орбиту должны будут пройти обязательную трехмесячную подготовку к полету. А на "борту" гостиницы космические туристы полюбуются на Землю и смогут принять участие в научных экспериментах, вырастят овощи и фрукты, которые смогут забрать домой как сувенир.
Правда, побывать в космическом отеле по карману далеко не каждому: 12 дней на орбите обойдутся путешественникам примерно в 10 миллионов долларов. Компания планирует, что постепенно стоимость проживания в орбитальной гостинице будет снижаться, чтобы сделать космос доступным для всех желающих.
Напомним, что на данный момент желающие попасть в космос могут провести 12 суток на российской части МКС. Стоит это, по неофициальным данным, около 40 миллионов долларов, но точные данные не разглашаются.
В декабря Orion Span запустили краудфандинговую компанию. Они планируют собрать 2 миллиона долларов для своего проекта.
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