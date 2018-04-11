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Загадочный объект поднялся над Зоной 51
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Загадочный объект поднялся над Зоной 51 

Рамблер 2 часа назад
На сайте британского издания Daily Star опубликовали кадры загадочного объекта, взлетающего над американской Зоной 51.
На видео, попавшем в Сеть, зафиксировано, как над землей поднимается аппарат, мигающий голубыми огнями. Странный объект медленно набирает высоту, а затем с молниеносной скоростью устремляется в сторону.
Очевидец, которому удалось сделать это видео, предполагает, что на Зоне 51 изучают инопланетные устройства. С ним согласились и некоторые пользователи, посмотревшие ролик.
Некоторые скептики, правда, полагают, что с земли поднимался всего лишь обычный вертолет. Но их высказывания опровергли другие комментаторы, отмечающие, что никогда не видели вертолетов, которые могли бы перемещаться с такой невероятной скоростью.
Специалисты, изучившие видео, утверждают, что оно является подлинным и не подвергалось обработке.
Напомним, что на территории закрытой военной базы Зона 51 в американском штате Невада, по слухам, в середине 40-х-50-х годов прошлого века изучали обломки инопланетного летающего аппарата и останки его пилота.
Полагают, что сейчас американские военные разрабатывают там сверхсекретные технологии, которые были получены в результате изучения корабля пришельца.
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