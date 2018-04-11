Загадочный объект поднялся над Зоной 51

На сайте британского издания Daily Star опубликовали кадры загадочного объекта, взлетающего над американской Зоной 51.

На видео, попавшем в Сеть, зафиксировано, как над землей поднимается аппарат, мигающий голубыми огнями. Странный объект медленно набирает высоту, а затем с молниеносной скоростью устремляется в сторону.

Очевидец, которому удалось сделать это видео, предполагает, что на Зоне 51 изучают инопланетные устройства. С ним согласились и некоторые пользователи, посмотревшие ролик.

Некоторые скептики, правда, полагают, что с земли поднимался всего лишь обычный вертолет. Но их высказывания опровергли другие комментаторы, отмечающие, что никогда не видели вертолетов, которые могли бы перемещаться с такой невероятной скоростью.

Специалисты, изучившие видео, утверждают, что оно является подлинным и не подвергалось обработке.

Напомним, что на территории закрытой военной базы Зона 51 в американском штате Невада, по слухам, в середине 40-х-50-х годов прошлого века изучали обломки инопланетного летающего аппарата и останки его пилота.

Полагают, что сейчас американские военные разрабатывают там сверхсекретные технологии, которые были получены в результате изучения корабля пришельца.