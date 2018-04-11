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На пушистый зад панды напала ворона
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На пушистый зад панды напала ворона 

Рамблер 1 час назад
Фото: Globallookpress
Молодая и наглая ворона отщипнула клок шерсти с зада панды, чтобы построить гнездо. Забавный инцидент произошел в пекинском зоопарке.
Туристы, которые стали свидетелями этого зрелища, утверждают, что панда была слишком ленива, чтобы обратить свое внимание на произошедшее.
Вороненок выдирал клоки шерсти до тех пор, пока полностью не заполнил им свой клюк. Затем улетел на дерево, где продолжил строить гнездо из найденных материалов. Наглый птенец совершил не одну такую вылазку — он улетал в гнездо, затем снова возвращался к панде за очередной порцией строительных материалов.
Панда на птицу так и не отреагировала.
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