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Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
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Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями 

Дни.ру 4 часа назад
Индийский монах, получивший прозвище Пенис Баба, на глазах у обомлевших зрителей протащил автомобиль за веревку, привязанную к его половому органу. В индийской деревне собрались сотни людей, чтобы стать свидетелями шокирующего зрелища.
На опубликованных кадрах видно, как монах возится со своей мантией. В это время он, очевидно, привязывает веревку к интимной части своего тела.
После этого он начинает медленно идти, передвигая при этом легковой автомобиль. Уроженцы индийского Бихара рассказали, что еще в юном возрасте Баба ушел в отшельники и много лет посвятил аскезе, передает Mirror. Сам монах убежден, что не обладает никакими сверхъестественными способностями и вся его сила заключается в набожности.
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