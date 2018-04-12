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Призраки всадников появились у английского замка
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Призраки всадников появились у английского замка 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Richard Croft/CC BY-SA 2.0
Паранормальное явление "поймали" в объектив камеры подростки, отправившиеся ночью на прогулку возле замка Берри-Померой в графстве Девон.
Шестеро друзей делали снимки достопримечательностей старой Англии, как вдруг увидели странную светящуюся дымку возле замка. Одна из девушек успела сфотографировать загадочное явление.
При ближайшем рассмотрении фото подростки заметили, что в дымке просматриваются два силуэта, напоминающие всадников.
Открытые источники
Позже подростки вспомнили о легенде, гласящей, что когда-то с этой скалы спрыгнули два брата и разбились на смерть. По одной версии, они были влюблены в одну женщину и решили покончить с собой, чтобы избежать распрей, по другой, — их загнали на крепостной вал враги.
Кстати, местные жители утверждают, что уже не раз видели возле замка похожие силуэты и даже слышали странные звуки, похожие на стоны.
Скептически настроенные пользователи, увидевшие фото, сделанное подростками, склонны считать, что возникшие на снимке силуэты — всего лишь иллюзия, которую могли вызвать отблески света в линзе камеры смартфона. Но нашлись и те, кто предположил, что на снимке действительно запечатлены призраки братьев-рыцарей.
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