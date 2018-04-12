Медведь хотел попасть в Россию

Медведь сломал забор на границе между Латвией и Россией. Это заметили сотрудники, патрулирующие государственную границу. Они обнаружили, что на нескольких опорах, на высоте около полуметра, оторваны скобы, удерживающие ограждение.

При детальном осмотре места происшествия пограничники нашил следы медведя, предпринял попытку пересечь границу и попасть в Россию.

Однако это не первый случай, когда латвийский косолапый пытается покинуть страну. Летом 2017 года на латвийский приграничный с Россией КПП пришел медвежонок, и очевидцу удалось его снять на камеру.