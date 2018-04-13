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Безразличный кот выиграл и ушел
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Безразличный кот выиграл и ушел 

Рамблер 2 часа назад
Владельцы котов нередко учат их забавным трюкам, чтобы порадовать близких и пользователей сети. Хозяин этого питомца научил его играть в «напёрстки», когда игроку требуется отгадать, под каким стаканчиком скрывается шарик. Однако коту, похоже, безразлично это развлечение, несмотря на то, что он действительно освоил игру. Животное указало именно на тот стаканчик, под которым находился шарик, но решительно не проявило интереса к результату и демонстративно покинуло лежанку. Возможно, хозяину стоило спрятать под стакан что-то вкусненькое, тогда кота игра увлекла бы больше.
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